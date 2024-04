Cambiaghi | Da piccola cantavo ‘Amala’ a squarciagola Zanetti il mio idolo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) Michelasi racconta nel format ‘My Story’ di Inter TV. L’attaccante nerazzurra si sofferma, oltre che sul suo ruolo, anche sulla sua infanzia legata ai colori nerazzurri. DUTTILE – Michelasul suo ruolo, che impiega anche con l’Inter Women, dichiara: «Ho sempre fatto l’attaccante? Sì, anche se su Wikipedia è stato scritto che facevo la centrocampista. Ma non l’ho mai fatto. Però ho fatto si l’attaccante esterno sia la punta centrale nella mia carriera. Spesso per esigenza e questo mi ha anche aiutato a conoscere tutti e due i ruoli ed essere più duttile. Quindi so che posso aiutare la mia squadra in tutti e due i modi. Personalmente preferisco comunque fare la punta, però all’esigenza faccio anche l’esterno. Spesso, in passato, mi sentivo quasi un ibrido. Non mi sentivo il classico attaccante da proteggo palla però allo stesso tempo ...