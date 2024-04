Calendario scolastico Regione Campania - sfida al ministro | Le scuole potranno chiudere per il Ramadan

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dal prossimo anno, ledellasospendere le lezioni anche in occasione della fine del. Tra pochi giorni sarà pubblicato ildell?anno...

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di ... (orizzontescuola)

Dopo la decisione della scuola di Pioltello di concedere una pausa dalle lezioni in occasione della fine del Ramadan si è aperto il dibattito: giusto lasciare tutti gli studenti a casa in occasione ... (orizzontescuola)

Festività religiose, De Luca: “Scuole chiuse in Campania anche per il Ramadan” - StampaIn Campania le scuole saranno libere di chiudere per le festività religiose, tra cui anche quella musulmana che celebra la fine del Ramadan: potrebbe succedere a partire dal prossimo anno, 2024/ ...salernonotizie

Tutta la Toscana è Pioltello. Scontro sulle linee guida pro-ramadan - Alessandra Nardini, assessora all'Istruzione, scrive all'Ufficio scolastico regionale: "Possibile chiudere per festività di altre ...huffingtonpost

