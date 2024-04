Calendario Mondiali curling doppio misto 2024 | programma - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilcompleto deididi, indal 20 al 27 aprile ad Oestersund, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Le migliori venti squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio svedese per conquistare l’ambito titolo iridato in un format nato pochi anni fa ma molto amato dal pubblico. L’Italia, che si presenta al via con una nuova coppia, proverà ad accedere ai playoff per inserirsi nella lotta per le medaglie. Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica in questo evento (oro a Pechino 2022 con Amos Mosaner), torna sul ghiaccio con il debuttante nella specialità Francesco De Zanna, bronzo ai recenticon la squadra maschile e argento iridato ...