Calendario Italia Mondiali curling doppio misto 2024 | programma - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ildell’aididi, indal 20 al 27 aprile ad Oestersund, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite degli azzurri. Archiviate le rassegne iridate delle squadre maschili e femminili, tocca al format più recente dele molto apprezzato dal pubblico. Le migliori venti Nazioni al mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio svedese nella lunga corsa verso il titolo. L’si presenta al via con una coppia inedita: Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica in questo evento (oro a Pechino 2022 con Amos Mosaner), torna sul ghiaccio con il giovane Francesco De Zanna, debuttante nella specialità ma già argento mondiale ...