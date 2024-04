Calendario finale Conegliano-Scandicci Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley | programma - orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) IldelladeiScudetto Serie A1 Tigotàdi: ecco ile le informazioni per seguire l’atto conclusivo della fasedel campionato. Dopo il turno dei quarti di, le squadre rimaste in gara si sono sfidate al meglio delle tre partite. Le semifinali sono state, di fatto, un remake di quelle dello scorso anno: le campionesse in carica dise la sono vista con le eterne rivali di Novara, mentre Milano (finalista dello scorso anno) ha incontrato. Ora sono rimaste in due: bisogna vincere almeno tre partite nella serie diper aggiudicarsi l’ambito trofeo: chi si aggiudicherà lo ...