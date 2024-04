Calciomercato Napoli - super investimento in difesa | l’idea di De Laurentiis

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilè pronto ad investire unacifra in: svelatadi Deper rimediare alle crepe del reparto difensivo. Ildovrà necessariamente cambiare molto nel prossimovista la disastrosa stagione giocata quest’anno. Gli azzurri vedono ancora in dubbio un piazzamento alle prossime coppe europee ma, in ogni caso, è innegabile che il rendimento offerto da tanti calciatori sia sotto alla media, ad un punto da richiedere radicali cambiamenti alla squadra che scenderà in campo nella prossima annata. Il reparto più coinvolto dai problemi è indubbiamente quello difensivo. La partenza di Kim Min-Jae, leader difensivo del gruppo che ha conquistato lo Scudetto del corso anno, ha inciso tantissimo sull’equilibrio dell’assetto azzurro. ...

