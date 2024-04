Calciomercato Milan – Giroud via? Moncada fiuta il colpo dal Barcellona

In Spagna sono sicuri: Julen Lopetegui è sul taccuinodella dirigenza del Milan per sostituire Stefano Pioli (pianetamilan)

Calciomercato Milan , Michele Di Gregorio ha parlato del suo futuro, lasciando la porta aperta a una cessione in estate Il Milan sta pianificando la prossima stagione. In una recente intervista l’ad ... (dailymilan)

Serie A: le probabili formazioni della 33esima giornata - La Serie A torna in campo per la 33esima e sestultima giornata di campionato. Si parte dai due anticipi del venerdì: Lazio e Juventus sono impegnate in trasferta.calciomercato

Pagelle Roma-Milan: Mancini immenso, Dybala incanta - Eccellente prestazione della squadra di De Rossi: Smalling torna ai suoi livelli, El Shaarawy domina sulla fascia, Celik paga l'espulsione ...corrieredellosport

Lo staff di Xabi Alonso scopre che è passata la Roma ed esulta: la reazione brillante di De Rossi - "Roma! Sì, la Roma!". L'esclamazione non è dei tifosi capitolini oppure di anti rossoneri incalliti. No, a serrare il pugno e a sorridere per la soddisfazione sono Xabi Alonso e lo staff del Bayer ...fanpage