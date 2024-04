Calciomercato Lazio | la strana clausola di Kamada per il rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma 19 aprile 2024 – Nella giornata di ieri Tudor ha optato nuovamente per il silenzio stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, nella speranza possa portare bene come successo una settimana fa contro la Salernitana. In casaè stata una settimana di grandi parole, specie legate al mercato della prossima stagione, e forse il silenzio del tecnico croato non aiuterà a placare le voci di corridoio, ma quanto meno proveranno a ricompattare il gruppo in vista della trasferta del Ferraris. Le notizie dell'addio di Felipe Anderson e di quello probabile di Luis Alberto non possono aver lasciato indifferente un ambiente che negli ultimi anni li ha visti diventare dei pezzi vitali dei successi biancocelesti sotto la guida di Sarri. Questo apre la caccia ai sostituti di due dei giocatori forse di maggior talento della rosa biancoceleste, con la speranza di avere ...