Calciomercato Arsenal - nel mirino due giocatori Ecco chi

(Di venerdì 19 aprile 2024), due nomi nelper l’estate. Si punta a rinforzare sia la fascia che, soprattutto, l’attacco inglese Come riportato dal Mirror, ilsi sta muovendo in una maniera molto precisa in vista dell’estate: oltre che ovviamente due nomi già nelper fare la differenza sulla concorrenza Sulla fascia l’vuole

Roma, Fratini in pole come capo scout: ecco chi porterebbe nella Capitale - Continua il casting della Roma per definire la nuova dirigenza. Fratini in pole come capo scout: da Thuram a Patino, i nomi sul taccuino ...calciomercato

Torino-Frosinone, Di Francesco: “Formazione Idee abbastanza chiare” - L'unica sfida della trentatreesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15 sarà quella tra Torino e Frosinone, con i ciociari che proveranno a ...footballnews24

Vlahovic Juve, una big inglese lo ha messo nel mirino! ULTIME - L’Arsenal vorrebbe un nuovo centroavanti e tra i nomi al vaglio ci sarebbe anche Dusan Vlahovic della Juve Come rivelato da Graeme Bailey di HITC Football, l’Arsenal sarebbe intenzionato a prendere un ...juventusnews24