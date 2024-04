Calcio Terza | volata Avane - La Corte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pisa 19 aprile 2024 – Cinque vittorie interne nelle cinque gare del girone B dellaCategoria pisana. Fattore campo dominante dunque con l’esito finale ancora apertissimo dopo ventuno battaglie e con l’ultima decisiva da giocare. L’capolista con quarantasette punti liquida 3 – 1 il Ponte a Elsa con le reti di Abati, Lunardi e Khazen rendendo vana quella per gli ospiti di Viggiano. Domenica sul campo dell’Oltrera a Pontedera può arrivare la matematica vittoria del campionato in caso di vittoria. I pontederesi sono ormai fuori dai giochi play-off. Spera ancora Lagrazie al 4 – 1 interno proprio ai danni dell’Oltrera: per i calcesani a segno Magagnini con una doppietta, Saviozzi e Mangone. Ospiti a rete con Marcelli. Lacon quarantasei punti, maledettamente uno in meno della capolista ...