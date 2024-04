Calcio Serie B Ascoli - Carrera | Abbiamo lavorato per i 3 punti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il tecnico ascolano, alla vigilia di una delle 5 finali, come aveva battezzato al suo arrivo il cammino dei suoi, ha fatto il punto della situazione alla vigilia della gara col Modena. ‘Gabrigol’ ancora trascinatore del Como? VALLESINA, 19 aprile 2024 – Dopo lo 0-0 di Cittadella, che ha fatto storcere il naso a molti per non aver osato di più, in casasi lavora per preparare al meglio la delicatissima sfida col Modena di domani pomeriggio al “Del Duca”, la prima di 5 finali. Il tecnico bianconero Massimo(foto profilo FB ufficiale) Come sempre, è stato il tecnico Massimoa fare il punto della situazione nella consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le parole del tecnico bianconero: «Domani sarà una partita importante, nessuno lo nega. ...