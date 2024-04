Calcio | Serie A Donne A Firenze 1° match-ball tricolore per la Roma

(Di venerdì 19 aprile 2024) In caso di vittoria al Viola Park le giallorosse festeggerebbero il titolo con 5 turni d'anticipo- Dopo un percorso entusiasmante, caratterizzato da 20 successi in 21 giornate di campionato, laè pronta a giocarsi il primo: domani (ore 16.15, diretta su Dazn, RaiSport e Rai Pla

Carpi "Ho sempre detto che in D sarei sceso solo per il Carpi . Non mi nascondo, sono qui per vincere". Parole e musica, in un caldo 31 agosto di un anno fa, di Simone Saporetti (in foto), fresco di ... (sport.quotidiano)

Iniziano i play-off a Rieti per il Cus Ancona in Serie B. Al PalaTriccoli questa sera c’è la finale regionale di C1 tra Jesi e Tre Torri Sarnano. Il Chiaravalle gioca il triangolare per il titolo ... (vallesina.tv)

Spalletti ci credeva, lui si è totalmente lasciato andare | Adesso è irriconoscibile, strappato contratto in Serie B - Dopo diverse esperienze in Italia e in Francia il calciatore ha firmato per una squadra del campionato cadetto ...dotsport

Emessi 18 Daspo dopo scontri tra i tifosi di Calcio a Perugia - valevole per il campionato nazionale di Calcio di Serie C. In quell'ovccasione numerosi tifosi avevano lanciato seggiolini e di fumogeni nella curva Nord dello stadio "Curi". Le loro condotte avevano ...ansa

Roma, lettera alla Lega di A: chiesto lo slittamento del recupero con l’Udinese - La Roma chiede alla Lega Serie A di spostare il recupero con l’Udinese per avere più tempo per preparare la sfida contro il Bayer Leverkusen. La richiesta è motivata dall’importanza delle competizioni ...calcioatalanta