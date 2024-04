Calcio | Lazio vittoriosa in casa del Genoa Juventus - pari di rimonta a Cagliari

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due le partite giocate nel 33° turno della Serie A 2023-2024, entrambe con un importante carico di significati di classifica. In una il, pur giocando una buona partita, deve cedere allaper 0-1, mentre larischia di cadere a, ma si salva nel finale e mantiene la terza posizione a distanza sostanzialmente equa tra Milan e Bologna. Per i sardi +5 dal 18° posto.0-1A decidere la sfida del Ferraris è una rete di Luis Alberto al 67?, che arriva su cross di Kamada precedentemente imbeccato bene da Felipe Anderson. In precedenza, il match aveva visto unben più che valido, con Ekuban e Retegui pericolosi nel primo quarto d’ora, e più ancora con Ekuban che, nel recupero del primo tempo, invece di servire Gudmundsson per una più ...

