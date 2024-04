Calcio - la corsa di Italiano verso la giornalista Sky | c’è il bacio?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si tratta di Vanessa Leonardi, moglie di Maurizio Compagnoni Nelle ultime ore ha fatto discutere un video diffuso in rete dopo la semifinale di Conference League vita dalla Fiorentina, con protagonista l’allenatore Vincenzo. Il passaggio di turno è arrivato, contro Il Viktoria Plzen s ai supplementari con Nico Gonzalez e Biraghi ormai al 108?. Si è scatenata così la gioia incontenibile dall’Artemio Franchi e dell’allenatore.è stato pescato dalle telecamere mentre correvaladi Sky Sport Vanessa Leonardi a bordocampo. Stando ai video, anche se non si capisce bene, sembrerebbe che dia unalla, compagna di Maurizio Compagnoni, a sua voltasempre a Sky. La Leonardi ha la testa coperta da un cappuccio. ...

