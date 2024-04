Calcio Giovanile | il Merito è della Bellaria Cappuccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pisa 19 aprile 2024 – Primi verdetti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno.Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini terzo perde lo scontro diretto contro la Valle di Ottavo in casa (0 – 1). Castelfranco travolto a Castelnuovo Garfagnana (7 – 0), mentre il Ponsacco non riesce a battere la Pieve Fosciana (2 – 2). San Frediano e Pecciolese pareggiano nel derby (1 – 1), mentre il Forcoli cade a Vorno (4 – 2). Nella categoria Allievi il Perignano vince ancora, la sua quindicesima gara: 0 – 3 a Pescia. Il Migliarino Vecchiano batte 6 – 0 il Castelnuovo Garfagnana.Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi Monteserra a quota ottanta punti con la vittoria 0 – 1 a Santacroce. Non molla il Salivoli col 6 – 0 al Collevica.I campionati pisani. Nella Juniores la capolista Urbino Taccola di mister Lombardi vince 2 – 0 ...