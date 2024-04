Calcio femminile - Serie A | primo match point per la Rom - scontro vitale per Pomigliano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un weekend infuocato nellaA 2023-2024 di. Nel quinto turno valido per la poule scudetto infatti la capolista Roma avrà l’occasione di giocarsi ilper lo scudetto, bussando alle porte di una Fiorentina in crisi profonda. Sarà una sfida all’insegna del fascino quella che si consumerà domani a partire dalle 16:15 presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Da una parte le ragazze di Spugna sono intenzionate a chiudere subito la pratica tricolore, conquistando così il secondo titolo consecutivo. Dall’altra la squadra di De La Fuente vuole terminare il ciclo negativo di quattro K.O ribaltando il pronostico, con l’obiettivo di studiare le avversarie anche in vista della Finale di Coppa Italia che si disputerà a maggio. Ma attenzione, perché lo scudetto ...

Il tecnico brasiliano del Santos Women, Kleiton Lima, era stato sospeso a settembre dopo un’indagine interna per molestie sessuali sulle proprie giocatrici , terminato però senza esito. Lima intanto ... (sportface)

La kermesse per innalzare verso il cielo di Genova la Coppa Italia femminile 2023-2024 aprirà i battenti domani 18 aprile. Lo Stilcasa Costruzioni Città di Falconara inaugurerà l’evento al Pala ... (vallesina.tv)

Dopo la vittoria della Coppa Emilia Juniores Femminile in finale contro il Riccione, è arrivato anche il secondo Titolo stagionale per l’Accademia Spal under 19, conquistato con una giornata di ... (sport.quotidiano)

Calcagno: "cinque italiane in Champions è una bella notizia per Italia" - "È una bella notizia per il Calcio italiano avere 5 squadre nella prossima edizione della Champions League" - ha commentato il Presidente ...sportmediaset.mediaset

Football Club Frascati, Pennacchietti: “Col Latina ai play off ce la giochiamo” - Abbiamo visto che Raparelli, così come Laureti, tiene in grande considerazione il settore femminile. D’altronde noi siamo rimasti l’unica squadra di Calcio “rosa” ai Castelli Romani e di questo ne ...romatoday

La Jsl Women si conferma campione regionale U19, battuta in finale l’Alpha Sport - La JSL Women si è laureata, per il secondo anno di fila, campione regionale Under 19 di Calcio femminile. Un risultato di assoluto prestigio, che conferma la bontà del progetto neroverde di valorizzaz ...messinasportiva