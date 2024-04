Calcio a 5 In Calabria il torneo delle Regioni - le Marche pronte ad essere protagonista

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per le categorie Under 19, Femminile, Under 17 e Under 15. Il via lunedì 29 aprile poi le semifinali martedì 30 e le finalissime mercoledì 1 maggio VALLESINA, 19 aprile 2024 – Via aldia 5 che si disputerà in, dal 25 aprile all’1 maggio. Le selezioni marchigiane Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile sono guidate dai tecnici Massimiliano Neri (Under 19), Francesco Cesaroni (Femminile), Luca Dominici (Under 17) e Alfredo Macellari (Under 15) e dopo tante selezioni e stage intensi, tutti e tutte non vedono l’ora di partire e giocare. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Per tutte, tre gare nella fase a gironi con l’obiettivo e il sogno di avanzare. Il più possibile… REGOLAMENTO – Le Rappresentative marchigiane sono state inserite in un quadrangolare, dove ...