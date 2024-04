Calabria mediano - la rinuncia a Chukwueze | ecco come Pioli ha sprecato la sua ultima chance|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 aprile 2024) 2024-04-18 23:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Il Milan esce mestamente dall’Europa League contro una Roma migliore sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico, di personalità e di carattere. I rossoneri dovevano fare la partita per ribaltare l’andata che li aveva visti soccombere a San Siro e invece entrano in campo con il timore di chi sa di non potercela fare. Stefanoci ha messo tanto del suo schierando una formazione cervellotica: esclude il suo centrocampista migliore in favore di un Musah esterno in copertura su Spinazzola e l’ennesimo flopin un ruolo dove servirebbero altre qualitàquello di. Risultato? La Roma attacca questa volta per vie centrali e trova due gol in 22 minuti. Per una ...