Caianello | schianto sulla A1 - morto autista TIR

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 19 aprile 2024). Incidente stradale, oggi verso le ore 14.30 sull’autostrada A1 tra i caselli di San Vittore e, al Km 700, in direzione Napoli: quattro autotreni coinvolti ed un bilancio di une di un ferito. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Teano, per il comando di Caserta, e una proveniente dal distaccamento di Cassino, per il comando di Frosinone. I vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere varie persone che, in seguito all’urto tra i veicoli, sono rimaste ferite tra cui l’di uno dei tir che è rimasto incastrata tra le lamiere. Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio dell’attrezzatura da taglio specifica per questo tipo di interventi, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere l’uomo che però è. ...