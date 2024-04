Cagliari-Juventus - la MOVIOLA LIVE | gomitata di Mina ad Alcaraz

I bianconeri terzi in classifica sul campo del Cagliari che è a +4 dalla zona retrocessione. Dirige l’arbitro PiccininiI bianconeri terzi in classifica sul campo del Cagliari che è a +4 dalla zona ... (corriere)

TOP, FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Cagliari Juventus Le Pagelle dei protagonisti del match tra Cagliari e Juventus , valido per la ... (calcionews24)

Juve, Giuntoli: "Allegri Siamo contenti, programmeremo il futuro insieme" - Il direttore sportivo bianconero: "Dobbiamo rimettere a posto i conti. Felici della quinta posizione Champions, ma non per noi, per il calcio italiano" ...gazzetta

Giuntoli: “Cinque squadre in CL Contenti. Ma noi pensiamo al nostro obiettivo” - Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, prima della partita contro il Cagliari ha parlato del momento dei bianconeri. Queste le parole del capo dell'area sportiva bianconera: « Cinque squadre in ...fcinter1908

TJ - Cagliari-Juventus 0-0 - Calcio di inizio è dei padroni di casa - 1' - Subito Cagliari con Luvumbo, conclusione che sfiora la traversa dal limite dell'area. 20:47 - Piccinini concede il via alle danze, è iniziata Cagliari-Juventus. 20:45 - ...tuttojuve