Cagliari Juventus - Allegri | Non abbiamo capito la partita

Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez commenta ai microfoni di Dazn la punizione che ha portato la Juventus al 2-1: “Mi dispiace molto, quello con Chiesa non è mai fallo. Non c’è stato ... (sportface)

Rimonta Juve a Cagliari, 2-2 alla Unipol Domus - Cagliari (ITALPRESS) – Prosegue il momento altalenante da parte della Juventus. Secondo pareggio consecutivo dei bianconeri, in casa del Cagliari finisce ...ilnordestquotidiano

Juventus, Allegri risponde a Giuntoli ed Elkann: l’annuncio sul futuro - Le parole di Massimiliano Allegri sul suo futuro alla Juventus: ecco come ha risposto ad Elkann e Giuntoli Solo un pareggio a Cagliari per la Juventus e Massimiliano Allegri non si capacita di come la ...calciomercato

Cagliari - Nandez: "La squadra sta facendo un percorso buono, abbiamo ottime sensazioni" - Nahitan Nandez, centrocampista e capitano del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro la Juventus: "Fallo su Chiesa Episodio chiave per il risultato final ...napolimagazine