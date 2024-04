Cagliari Juventus 2-2 | pareggio in rimonta per Allegri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 aprile 2024) All’Unipol Domus andrà in scena la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca live Sta per iniziare la gara tra, valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA PARTITA