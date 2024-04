Cagliari-Juve 2-2 - rimonta bianconera e Allegri si salva

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Ile lantus pareggiano 2-2 nel match giocato oggi per la 33esima giornata della Serie A. I bianconeri allenati da, sotto 2-0 nel primo tempo per 2 rigori, recuperano nel secondo tempo. Lasale a 63 punti al terzo posto. Ildi Ranieri sale a 32 punti e si tiene a distanza dalla zona retrocessione. La serata dellasi apre con un avvio da incubo. Ildomina dal primo minuto contro avversari che non sono in campo. Passano 100 secondi e i sardi si fanno vivi con la percussione di Luvumbo, che conclude alto. Al 6', nell'area rossoblu Alcaraz viene colpito alla testa da una gomitata di Mina, che salta in maniera scomposta: il centrocampista bianconero si rialza con un taglio e ...