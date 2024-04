Byd Seal U - debutto nazionale alla Design Week 2024 di Milano per il suv elettrico cinese

(Di venerdì 19 aprile 2024) Anteprimaper la BYDU, nello showroom del branddi Autotorino proprio dietro il Duomo di. Il Suv 100%di segmento D è il quarto modello che arriva in Italia dopo la, la Dolphin e la Atto III. La U sta per “Utility”, chiaro segnale della mission di quest’auto dedicata alle famiglie che vuole essere pratica, spaziosa e comoda. Fa parte della serie Ocean Aesthetics e il frontale è con il tipico Ocean Xche ripercorre il family feeling già visto con. Fari anteriori led a U con riferimenti marini, profilo laterale dinamico, cerchi da 19?, fanali posteriori Led a fascia continua con goccioline. Sono sei i colori a disposizione e solo uno, l’Emperor Red, è a pagamento mentre gli altri sono liberamente ...

