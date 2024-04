Bruno Cerella si ritira a fine stagione | domenica l’ultimo tango con le canotte in beneficenza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Treviglio.ballae lebiancoblù vanno in. In occasione della gara Gruppo Mascio-Sella Cento, in programma al PalaFacchetti di Treviglio (BG)21 aprile 2024 alle ore 18,disputeràmatch casalingo inregolare della sua carriera agonistica. Sarà una serata dedicata all’argentino e la Blu Basket 1971, in occasione di questo match, personalizzerà con una patch dedicata leindossate da tutti gli atleti del roster biancoblù. Dopo di che la numero 11 die le altre tredici divise dei compagni di squadra saranno messe all’asta. Il ricavato della raccolta benefica è destinato a Slum Dunks, ...

