Brivio - spara al collega perché ha il camion più bello del suo | arrestato autotrasportatore

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Lecco), 19 aprile 2024 – È statoilista di 59 anni che il mese scorso ahato ad unmoldavo 60enne. Ha premuto il grillettogeloso che all’ultimo arrivato fosse stato assegnato ilpiù. I due litigavano spesso anche per questioni di precedenza di manovra sul piazzale dell’azienda di autotrasporti dove sono impiegati: ora il 59enne, un italiano di origini calabresi che abita in provincia di Como, è agli domiciliari, non può lavorare e rischia il licenziamento. Non si esclude, comunque, che tra i due autisti non corresse buon sangue pure per questioni personali, oltre che professionali. L’che hato ha ammesso tutto. ...