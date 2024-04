Boxe - Europei Belgrado 2024 | avanza Remo Salvati nei 75k - fuori Iozia nei 60kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia del pugilato nella seconda giornata degliElité di. A superare il turno è, che nella categoria dei 75 kg ha sconfitto nettamente il croato Gabrel Debanic grazie al verdetto unanime dei giudici (5-0) negli ottavi di finale. Per l’azzurro il prossimo avversario sarà l’ungherese Soma Mester, oggi vittorioso ai danni dell’armeno Harutyunyan. Si è fermata, invece, subito al primo turno il cammino di Francesconel tabellone riservato ai -60 kg. Il peso leggero siciliano si è arreso al russo Vsevolod Shumkov in seguito al verdetto di 4-1 proferito dai giudici al termine di cinque round. SportFace.