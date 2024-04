Borussia Dortmund-Leverkusen domenica 21 aprile 2024 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Terzic perde Mal -n, Xabi Alonso senza Adli squalificato

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due squadre in un momento d’oro, che tengono alta la bandiera tedesca in Europa dove hanno raggiunto le semifinali rispettivamente di Champions League e di Europa League, si sfidano in questa gara valevole per il trentesimo turno di Bundesliga. Trasono i primi ad aver più bisogno di punti; i gialloneri sono infatti in lotta con InfoBetting: Scommesse Sportive e