Borsa | Milano riduce il calo con le banche - giù Saipem

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ladi(-0,3%)iliniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari girano migliorano lementre scivola(-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 141 punti, con il rendimento del decennale italiano in flessione di cinque punti base al 3,86%. In serata attesa la decisione di S&P sul rating dell'Italia. Tra lein positivo Fineco (+0,7%), Bper (+0,6%), Banco Bpm (+0,2%) e Mps (+0,1%). In controtendenza Unicredit (-0,3%), Popolare Sondrio e Intesa (-0,1%). Acquisti sulle utility con il prezzo del gas in. Salgono A2a e Enel (+0,9%), Erg (+0,7%) e Hera (+0,1%). In fondo al listino Nexi e Tenaris (-1,7%), Stm (-1,4%) e Iveco (-1,1%). Fiacca Tim (-0,4%), alle prese con le vicende legate al ...

Giorgio Armani: «Vendere Forse. L'entrata in Borsa Si spera in un futuro lontano» - Milano - A tre mesi dal suo 90esimo compleanno, Giorgio Armani non esclude cambiamenti per il suo gruppo una volta che non ne sarà più al comando: un'aggregazione con un marchio concorrente o la ...tio.ch

Nicoletta Spagnoli: «Non interessati a vendere l’azienda né a entrare in Borsa» - «Non vendiamo azienda né entreremo in Borsa» In sala presente anche il figlio ... alla scelta di festeggiare a Milano, come è stato fatto in occasione dei 90 anni, Spagnoli ha detto: «Stiamo pensando ...umbria24