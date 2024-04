Borsa | l' Europa migliora - si allentano timori sul Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le Borse europee riducono il calo iniziale, con gli investitori che riducono isulla crisi geopolitica in. I mercati hanno mostrato un sensibilemento dopo che l'Iran ha ridimensionato l'attacco di ritorsione da parte di Israele. Sile tensioni sulle materie prime con il prezzo del petrolio e del gas che gira in calo. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In flessione Londra e Madrid e Francoforte (-0,6%), Parigi e Milano (-0,3%). I principali listini sono appesantiti dall'energia (-1,5%), con il petrolio in calo. Il Wti cede lo 0,6% a 82,2 dollari al barile e il Brent scende a 86,6 dollari (-0,5%). Tra i comparti azionari sono in calo anche le banche (-0,7%) e il lusso (-0,4%). In rialzo le utility (+0,5%), con il prezzo del gas che scende a 31,8 euro al ...