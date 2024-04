Borsa | l' Europa chiude contrastata - Parigi -0,01%

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le Borse europee chiudono in ordine sparso consulla parità (Cac 40 -0,01% a 8.022 punti). In flessione Francoforte (Dax -0,56% a 17.737 punti). In rialzo, invece, Londra (Ftse 100 +0,24% a 7.895 punti).

Le Borse europee riducono il calo iniziale, con gli investitori che riducono i timori sulla crisi geopolitica in Medio Oriente . I mercati hanno mostrato un sensibile migliora mento dopo che l'Iran ha ... (quotidiano)

I timori sul Medio Oriente si allentano e le Borse, pur se ancora negative, migliora no in parte. Milano (Ftse Mib -0,02% a 33.878 punti) e Parigi (-0,1%) si avvicinano alla parità, Francoforte cede ... (quotidiano)

Borsa chiusura 19 aprile: si attenua l'effetto dell'attacco di Israele a Iran, modesti gli aumenti dei prezzi del petrolio - A Piazza Affari in evidenza le utility. Attesa per il verdetto di S&P sull'Italia I listini europei chiudono poco lontano dalla parità, nonostante la giornata sia stata molto mossa

Borse europee negative. Piazza Affari stabile

