(Di venerdì 19 aprile 2024) Le Borse europee aprono in lievecon l'inasprirsi dellain. L'attacco di ritorsione di Israele contro l'Iran non sembra aver avuto un impatto forte sui mercati del Vecchio continente. Sotto pressione le materie prime con il petrolio e il gas in netto rialzo. Avvio negativo per Parigi (-0,64%), Londra (-0,49%), Francoforte (-0,01%).

Obbligazioni: i nuovi collocamenti governativi e corporate - Baywa, gruppo tedesco leader nel commercio e nei servizi dell’energia, dell’agricoltura e dell’edilizia, punta a collocare presso gli investitori un nuovo bond a cinque anni. Rumours sul rendimento in ...bluerating

Borsa: l'Europa apre in calo con la crisi in Medio Oriente - Le Borse europee aprono in lieve calo con l'inasprirsi della crisi in Medio Oriente. L'attacco di ritorsione di Israele contro l'Iran non sembra aver avuto un impatto forte sui mercati del Vecchio con ...ansa

Borsa 19 aprile: Israele e Fed affossano l’Asia. Balzo del petrolio. Listini europei aprono in calo - Il contrattacco israeliano sull'Iran appesantisce le borse asiatiche e spinge quelle europee al ribasso. Il petrolio scatta oltre i 90 dollari ma poi retrocede. A Piazza Affari occhi su Tim e Unicredi ...firstonline.info