Borsa | l' Asia chiude in calo con la crisi in Medio Oriente

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le Borsetiche chiudono in nettocon l'inasprirsi dellageopolitica incon l'attacco di ritorsione di Israele contro l'Iran. Sotto pressione le materie prime a cominciare dal petrolio il cui prezzo che ha registrato un balzo. Tokyo archivia la seduta con una flessione del 2,66%, nonostante ildell'inflazione. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 154,43, e sull'euro a 164,23. Nell'area la performance peggiore è quella di Taiwan (-3,8%). A contrattazioni ancora in corso Hong Kong (-1,2%), Shanghai (-0,4%), Shenzhen (-0,9%), Seul (-1,6%) e Mumbai (-0,3%).

