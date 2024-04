Boriosi | Ha ragione Boralevi - mai bere da sole specie se stai alla Rai | potrebbe arrivare uno chef a stordirti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ho ascoltato con attenzione la puntata di TG2 Post andata in onda su Rai2; al tavolo di Luciano Ghelfi, gran cerimoniere del costume nazionale, intervengono Giorgio Calabrese, il sommelier Alessandro Scorsone, Maurizio Danese amministratore delegato di Veronafiere, e la quota rosa Antonella. Nei social sta destando clamore il modo in cui il tema - il vino come fenomeno culturale e sociale da estendere anche alle donne - sia stato trattato. Smettetela di indignarvi, utenti della tv nazionale e pornografi dei trend social; guardate che Ghelfi e i suoi ospiti hannoda vendere! Io ne sono l'archetipo, il prototipo base su cui imbastire il filo logico dei ragionamenti espressi nei pochi minuti in onda. A partire dal fatto che il cognome che porto (, ndr) denota intrinsecamente una necessità atavica nella ricerca di ...