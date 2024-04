Bonucci entra per il rigore decisivo e sbaglia - i tifosi del Fenerbahçe | Ma non avevi provato i rigori con CR7?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilha battuto 3-2 l’Olympiacos nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, e la gara è proseguita ai calci diin quanto l’andata erano stati i greci a imporsi di misura (3-2). La carriera dici dice che sono stati moltissimi i tiri dal dischetto da lui trasformati: sulla carta è uno specialista del settore. Per questa ragione l’allenatore Ismail Kartal inserisce il 36enne di Viterbo proprio al 120° minuto, l’ultimo del secondo tempo supplementare, al posto di Ismail Yuksek, così da poterlo inserire tra i cinque calciatori chiamati a calciare dagli 11 metri. La serie inizia con l’errore di Tadic al quale si aggiungerà quello di Under: sponda Olympiakos, invece,no El Arabi e Rodinei. Il quinto e ultimo calcio dideve tirarlo proprio ...

L'ex Juve Leonardo Bonucci mandato in campo dal Fenerbahce nei quarti di finale di Conference League contro l'Olympiakos a pochi secondi dallo scadere solo per battere il calcio di rigore decisivo : ... (fanpage)

entra to in campo soltanto per calciare un rigore , Leonardo Bonucci è stato decisivo per l'eliminazione del Fenerbahce dalla Conference League: ecco com'è andata e l'annata storta del calciatore ... (ilgiornale)

Bonuccci e gli altri. Quelli che... entrano per tirare il rigore. E lo sbagliano - Un giocatore che entra in campo e tocca un solo pallone, quello sistemato dagli undici metri: spesso il quinto, quasi sempre quello che scotta di più. Per la seconda volta in un paio d’anni, la mossa ...gazzetta

Carnesecchi nel mirino della Juventus: il portiere dell'Atalanta cambia agente e sceglie Lucci - Marco Carnesecchi ha cambiato procuratore. Il portiere dell'Atalanta e della Nazionale è entrato a parte della scuderia World Soccer Agency in questo finale di stagione e ...tuttojuve

Fenerbahce, Bonucci entra e sbaglia il rigore decisivo - entrato in campo soltanto per calciare un rigore, Leonardo Bonucci è stato decisivo per l'eliminazione del Fenerbahce dalla Conference League: ecco com'è andata e l'annata storta del calciatore italia ...ilgiornale