Bonucci da incubo | entra e sbaglia il rigore decisivo nei quarti della Conference League VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 C’era una volta Leonardo… Da quando è terminata, male, la sua avventura con la magliaJuventus, da capitano a signor nessuno mandato via nell’assoluta indifferenzasocietà, per l’ex difensore azzurro non ne va bene una. Prima l’esperienza deludente con la maglia dell’Union Berlino, durata soltanto quattro mesi nella Bundesliga in cui non ha lasciato il segno, poi la cessione al Fenerbahce. Ma in Turchia le nubi non vengono spazzate vie. Tutt’altro. Addirittura, adesso su di lui si addossano le colpe dell’eliminazioneformazione che può contare anche su una vecchia conoscenzanostra Serie A, l’attaccante Dzeko, dalla. I turchi sono stati eliminati ad un passo dalla semifinale ...