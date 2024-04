Bonifico istantaneo - vantaggi e rischi | occhio a revoca e costi aggiuntivi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – I bonifici istantanei rappresentano un'opportunità, ma presentano anche deida tenere ben presenti per non incorrere in problemi economici. A dirlo l'Unione nazionale consumatori ricordando che ilSepa, tecnicamente conosciuto come Single euro payments area instant credit transfer, è una modalità di trasferimento di denaro in euro secondo standard uniformi