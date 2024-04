Bonessio Alleanza capitolina Verdi-Sinistra |  Domenica a Testaccio incontro ‘Millegradi- Uno o più motivi per discutere sull’inceneritore’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Domenica 21 aprile alle ore 17.30 parteciperò all’- Uno o piùperche si svolgerà nella sala conferenze della Città dell’altra economia, Largo Dino Frisullo (ex Mattatoio –). È importante proseguire, sulla base dell’esame di dati tecnici e normativi oggettivi, il percorso di confronto con i cittadini sul tema della gestione dei rifiuti a Roma e sul loro smaltimento ecosostenibile così come indicato anche dall’Unione Europea. Il mega inceneritore di S. Palomba da 600.000 tonnellate brucerà rifiuti pregiati come legno, carta e plastica per i prossimi 33 anni e 5 mesi; produrrà alte percentuali di cenere, rifiuto pericoloso e speciale che inquina e va smaltito, oltre a polveri ultrasottili, diossine e metalli pesanti. ...