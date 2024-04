Bonan ammette | Inter superiore al Milan? Chiarito già da un po’!

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si continua a parlare di, come fatto recentemente da Giuseppe Marotta. Anche Alessandrosi pronuncia sull’argomento caldissimo derby, chiarendo il momento delle due squadre. SUPERIORITÀ – Alessandrosembra avere le idee chiare sulle dueesi che si affronteranno a San Siro lunedì. Nello studio di Sky Sport 24 il giornalista dichiara: «La sensazione che l’sia più forte delormai ce l’abbiamo già da un po’. Io mi aspetto che ilmetta in campo tutto nel derby, che è una partita che sfugge ogni pronostico.è una partita che conta per entrambi, anche se per motivi diversi. Ildeve mantenere il secondo posto, che qualche vantaggio nella prossima ...

