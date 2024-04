Bomba Puglia - le chat di Pisicchio inguaiano Emiliano | Mi avvertì dell' indagine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) La gola profonda'arresto dei? Il governatore, Michele. È l'incredibile rivelazione che Alfonso, ex assessore regionale e commissario Arti, ha fatto al gip nel corso'interrogatorio sull'inchiesta per corruzione elettorale e appalti truccati, che lo scorso 10 aprile l'ha portato ai domiciliari insieme con il fratello Enzoe alcuni imprenditori baresi. Il giudice per le indagini preliminari Ilaria Casu aveva chiesto ad Alfonsino di parlaree circostanzee sue dimissioni ad orologeria, che aveva addensato ombre sul fatto che qualcuno potesse aver avvisato gli indagati degli arresti imminenti., infatti, si era dimesso dalla sua ...