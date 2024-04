Boltiere | il programma del 25 aprile – Festa della Liberazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il Comune diha reso pubblico ilper le celebrazione del 25, giornata in cui si ricorda ladell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista. Giovedì 25alle ore 10 è fissato il ritrovo al Municipio diin Via Don Giulio Carminati. Alle 10.15 il corteo partirà in direzionetorre civica, dove alle 10.30 si effettuerà la commemorazione e la deposizionecorona di alloro in onore dei Caduti in difesa dei valori di libertà e democrazia. Seguiranno i discorsi del Sindaco Osvaldo Palazzini, del Parroco Don Giuseppe e dei ragazzi delle scuole di. A seguire il corteo prenderà la strada verso il Cimitero, dove la cerimonia si concluderà con la deposizione di ...