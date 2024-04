BMW i5 - stile e prestazioni

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel 2023 in versione berlina, dal 2024 anche station wagon. Oltre ad un design rinnovato, la BMW i5 in versione eDrive40 offre un motore da 340 cv e 430 Nm di coppia, garantendo accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi e una velocità massima di 193 km/h, il tutto con consumi a partire da 15,9 kWh/100 km. La BMW i5 M60 xDrive invece, alza l'asticella con quattro ruote motrici e un sistema a doppio motore elettrico da 601 cv, eroganti una coppia di 820 Nm in modalità overboost o con il Launch Control attivo. Con consumi da 18,2 kWh/100 km, ledi questa vettura sono da vera supersportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità autolimitata di 230 km/h. Entrambe dispongono di una batteria da 81,2 kWh e offrono opzioni di ricarica flessibili, tra cui la Plug&Charge.

Car Design Award, premiata Bmw per il progetto Vision Neue Klasse, Volvo per la EX30 e Kia per il suo Brand design language - Con la consegna dei riconoscimenti ai rappresentanti di Bmw, premiati per il progetto Vision Neue Klasse (categoria Concept cars), di Volvo per la EX30 e di Kia per il suo Brand design language ...motori.ilmessaggero

BMW, Volvo e Kia Trionfano ai Car Design Award 2024 - I riconoscimenti celebrano le innovazioni nel design automobilistico durante la Milano Design Week.automoto

Car Design Awards 2024, vincono gli Oscar Bmw, Volvo e Kia - Da quarant’anni il Car Design Awards istituito dalla rivista Auto&Design assegna gli Oscar ai team del design che maggiormente contribuiscono all’evoluzione dello stile automobilistico, valutando una ...ilsole24ore