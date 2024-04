Blinken | evitare escalation -ruolo Italia

(Di venerdì 19 aprile 2024) 14.58 La posizione Usa -ha detto il segretario di Statoal termine del G7 a Capri- è quella di "l'.Chiediamo a tutte le parti di controllare le loro azioni".Su Rafah "siamo stati molto chiari:non siamo favorevoli a un'operazione militare".In Medio Oriente "cruciale dell'per una de-". "E' Hamas che impedisce un cessate il fuoco.Ha respinto le offerte d'Israele" Attacco all'Iran? "Usa non coinvolti in alcuna azione offensiva". Palestina all'Onu "non ora, lavori la diplomazia".

