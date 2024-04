Blinken - Usa non coinvolti in alcuna operazione offensiva

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Non siamoin. Quello che posso dire è che stiamo lavorando alla de-escalation. Non voglio dire altro, non siamo stati". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antonyin conferenza stampa al termine del G7 di Capri rispondendo ad una domanda sull'attacco israeliano di stamane in Iran.

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid partirà questa sera per Washington dove incontrerà il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il segretario di Stato americano ... (quotidiano)

US-Aussenminister Blinken bestätigt mutmasslichen Angriff Israels auf Iran nicht - US-Aussenminister Antony Blinken hat einen mutmasslichen Angriff Israels auf den ... auf der italienischen Mittelmeerinsel Capri. Die USA und die G7-Runde konzentrierten sich auf ihre Arbeit zur ...cash.ch

Blinken, 'su Rafah molto chiari, contrari a operazione' - "Voglio in primo luogo ripetere la nostra impostazione" che quella di "evitare l'escalation e chiediamo tutte le parti di controllare le loro azioni". Su Rafah "siamo stati molto chiari: non possiamo ...ansa