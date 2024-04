Blinken - ' su Rafah molto chiar - contrari a operazione'

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Voglio in primo luogo ripetere la nostra impostazione" che quella di "evitare l'escalation e chiediamo tutte le parti di controllare le loro azioni". Su"siamo statii: non possiamo essere favorevoli a un'militare a". Lo ha detto il Segretario di Stato Usa Antonyin conferenza stampa al termine del G7 Esteri a Capri. "Crediamo che si possono raggiungere gli stessi obiettivi con altri mezzi".

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che Israele non ha comunicato agli Stati Uniti alcuna data specifica per l' inizio dell'offensiva nella città di Rafah, nel sud della Striscia ... (liberoquotidiano)

Israele-Iran, Blinken: "Usa non coinvolti in attacco. Italia importante per de-escalation" - "Gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in nessuna operazione" di Israele contro l'Iran. Lo ha detto Antony Blinken, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Capri, rifiutandosi però ...adnkronos

Blinken, 'su Rafah molto chiari, contrari a operazione' - "Voglio in primo luogo ripetere la nostra impostazione" che quella di "evitare l'escalation e chiediamo tutte le parti di controllare le loro azioni". Su Rafah "siamo stati molto chiari: non possiamo ...ansa

Blinken, Usa non coinvolti in alcuna operazione offensiva - "Non siamo coinvolti in alcuna operazione offensiva. Quello che posso dire è che stiamo lavorando alla de-escalation. Non voglio dire altro, non siamo stati coinvolti". (ANSA) ...ansa