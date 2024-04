Blake Lively contro Chi di Signorini | bufera sulle foto a Capri

(Di venerdì 19 aprile 2024) La furia disi abbatte sul settimanale Chi diretto da Alfonso. L’attrice, moglie di Ryan Reynolds, è esplosa su Instagram dopo aver notato lecondivise in queste ore, di venerdì 18 aprile 2024 su Instagram. Sul profilo ufficiale social del famoso settimanale italiano, sono state pubblicate alcuneche ritraggonofelice su una barca a, dove ha girato alcune scene di Un piccolo favore 2 con Michele Morrone. Il problema è che il settimanale non ha oscurato i volti delle sue figlie, mandandola su tutte le furie!la rivista Chi diretta da Alfonso, perché Leggi anche: Chi è Fabio Volo: età, nome vero, nuova fidanzata, l’ex e i ...

It Ends With Us, posticipata di nuovo l'uscita del film con Blake Lively - It Ends With Us, il film sentimentale tratto dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover, rinvia di nuovo l'uscita al cinema.comingsoon

Questo atteso film con Blake Lively è stato appena rinviato: scoprite quando - Il nuovo film con protagonista la star di Gossip Girl Blake Lively è stato rimandato ufficialmente ad una nuova data.cinema.everyeye

Blake Lively e Ryan Reynolds: ecco il segreto della coppia perfetta - Blake Lively e Ryan Reynolds attori sposati 4 figli qual è segreto del matrimonio mai lavorare nello stesso momento ...tvdaily