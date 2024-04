Biosimilari | una strategia globale europea per non sprecare opportunità di cura e risparmio

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) - L'appello della 20a conferenza annuale sui farmacipromossa da Medicines for Europe in chiusura oggi ad Amsterdam Roma, 19 aprile 2024 – Semplificazioni normative, snellimento burocratico e politiche di prezzo intelligenti e lungimiranti per ampliare l'accesso alle terapie biologiche non protette da brevetto che cambiano e salvano la vita a milioni di pazienti europei, riducendo le disuguaglianze di accesso e il peso delle malattie croniche. A sollecitare decisioni urgenti per non perdere nei prossimi decennidie un fondamentale apporto alla sostenibilità dei sistemi sanitari (risparmi cumulativi di 50 miliardi di euro dal 2006, 10 miliardi di euro solo nel 2023) i partecipanti alla 20a conferenza annuale sui farmacipromossa da Medicines for Europe ...

