Biocarburanti per aerei - Sea conferma gli incentivi per le compagnie

(Di venerdì 19 aprile 2024) La società di gestione degli aeroporti di Malpensa e Linate prosegue nella strategia di decarbonizzazione del settore aereo e anche il 2024 darà contributi ai vettori che si riforniscono con i combustibili sostenibili in grado di abbattere di oltre il 70% le imissioni di CO2

Il G7 dei Trasporti che si è chiuso ieri a Milano ha partorito come atto finale un documento di 67 punti- sottoscritto all'unanimità- nel quale si mette finalmente nero su bianco chele auto spinte a ... (liberoquotidiano)

SEA: confermati incentivi alle compagnie aeree che utilizzano i Biocarburanti - Brunini (SEA): "La decarbonizzazione del settore aereo è un gioco di squadra in cui gli aeroporti come i nostri devono fare un passo in più" ...affaritaliani

Volvo Trucks Italia presenta a Transpotec la nuova Gamma Aero - Dall’8 all’11 maggio, al padiglione 18P Stand K14-M19, Volvo Trucks Italia presenta la nuova gamma Aero, la più efficiente di ...pneusnews

Sea: a Linate e Malpensa confermati incentivi per uso Biocarburanti -2- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - 'Iniziative di incentivazione dei Saf, come quella avviata da Sea, anche grazie al ruolo internazionale rivestito da Armando Brunini in qualita' di Preside ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore