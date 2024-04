BigMama a ‘Shock’ | E’ grazie a Giffoni che ho deciso di fare musica nella vita

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 8 minutiE’ statala protagonista assoluta della quarta giornata diShock, l’evento dedicato all’arte contemporanea e ai suoi linguaggi innovativi cofinanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo come progetto speciale – annualità 2022. Reduce dal successo di Sanremo 2024 con la hit “La rabbia non ti basta” e ormai alla vigilia della bellissima sfida del Concertone del Primo Maggio, in cui si cimenterà nel ruolo di conduttrice dell’opening. Marianna Mammone, in arte, nata in un piccolissimo borgo irpino, è ormai un’icona della body positivity, del riscatto dai pregiudizi, della rivincita sugli stereotipi. Lei è una che ce l’ha fatta nonostante un passato di bullismo e violenza. E di questo ne va legittimamente fiera. Canta di discriminazioni e omofobia, sempre ...

