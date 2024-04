La Fiorentina ha comunica to il sold-out per la sfida contro il Milan di domani sera e di fatto non ci sono più Biglietti a disposizione (pianetamilan)

Biglietti Fiorentina-Bruges: prezzi e come acquistarli - Come l`anno scorso, la Fiorentina ha fatto strada in Conference League. La squadra di Italiano ha passato il turno con il Viktoria Plzen e ora si giocherà, contro.calciomercato

ARECHI, Coi viola minimo stagionale. Limitazioni agli ospiti - I colleghi di TuttoSalernitana.com aggiornano la situazione botteghino in vista di Salernitana-Fiorentina. Al momento ... Ad ora infatti risultano staccati pochissimi Biglietti: 2500 in totale, ...firenzeviola

TIFOSI, A Bergamo massimo in 500. Biglietti non online - Emergono novità in merito alla trasferta che i tifosi della Fiorentina sosterranno a Bergamo mercoledì prossimo, quando si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Come ...firenzeviola